Згідно з новим дослідженням учених Бінгемтонского університету в США, психічне здоров’я жінок, ймовірно, більшою мірою, ніж чоловіче, пов’язане з дієтичними факторами.

В ході наукової роботи були проаналізовані різні групи продуктів харчування, які пов’язані з психічним розладом у чоловіків і жінок у віці 30 років і старше, а також вивчені різні моделі харчування в залежності від частоти фізичних вправ і психічних розладів.

Результати показують, що психічний дистрес безпосередньо пов’язаний з харчовими звичками і способом життя. Що ще раз підтвердило концепцію зміни дієти і факторів способу життя для поліпшення психічного благополуччя.

– Ми виявили загальний взаємозв’язок між дотриманням правил здорового харчування, фізичними вправами і психологічним благополуччям, – зазначила доцент кафедри досліджень здоров’я Ліна Бегдаче.

За її словами, через нездорові дієти рівень психічних розладів вище у жінок, ніж у чоловіків, що підтвердило: жінки більш сприйнятливі до нездорового харчування, ніж чоловіки.

Швидке харчування, пропуск сніданку, кофеїн і їжа з високим глікемічним індексом (HG) – все це провокує психічні розлади у зрілих жінок. А от фрукти та темно-зелені листові овочі, навпаки, пов’язані з психічним благополуччям.

На підставі цього та інших досліджень дієта і фізичні вправи можуть бути першою лінією захисту від психічних розладів у зрілих жінок.

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