Дослідження, проведене Медичної школою Університету Мінесоти і клінікою Мейо, розкриває можливий новий підхід щодо запобігання смерті та важких захворювань серед людей похилого віку, інфікованих SARS-CoV-2.

– Ми хотіли визначити, чи може терапевтичний вплив на фундаментальні механізми старіння, такі як клітинне старіння, знизити захворюваність і смертність після вірусної інфекції, – сказала, доктор філософії Христина Камелло.

У доклінічному дослідженні продемонстровано, що сенолітичні препарати значно знижують смертність при зараженні бета-коронавірусом, тісно пов’язаним з SARS-CoV-2, у старих мишей.

Старіючі клітини – тобто клітини в організмі, які пошкоджені – сприяють запаленню, множинним хронічним захворюванням і віковій втраті опірності. Вони накопичуються в нашому організмі з віком. Сенолітичні препарати вибірково видаляють старіючі клітини з організму.

Пандемія Covid-19 виявила явну вразливість літніх і хронічно хворих до захворюваності і смертності, викликаних SARS-CoV-2. Дослідницька група прагнула з’ясувати, чому люди похилого віку більш уразливі для цих несприятливих наслідків, припустивши, що це були старіючі клітини, і видалення їх за допомогою сенолітиків зменшить запалення і дозволить поліпшити реакцію на вірусну інфекцію.

Результати дослідження підтвердили початок двох клінічних випробувань щодо зниження смертності у літніх пацієнтів з Covid-19. Команда також планує вивчити, чи впливають старіючі клітини на ефект далекого прямування у багатьох з тих, що вижили після Covid-19.

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