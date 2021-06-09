В Україні продовжується позитивна динаміка поширення коронавірусу в усіх регіонах України.

Про це повідомили спеціалісти з Національної академії наук України у прогнозі розвитку епідемії Covid-19 в Україні в період

9–22 червня 2021 року.

Середня кількість нових виявлень в Україні зменшилася до 1 718 осіб на день (зменшення вдвічі за два тижні), а середня кількість летальних випадків дорівнює 91 смерті на день у середньому за останній тиждень.

Згідно з прогнозом, середня кількість нових випадків дорівнюватиме 1 465 протягом тижня 9–15 червня 2021 року та 1 013 – протягом тижня 16–22 червня 2021 року.

Науковці зазначили, попри те, що у більшості регіонів країни ситуації стабілізувалась, у м. Київ спостерігається зростання нових випадків Covid-19, а на Хмельниччині різко зросла кількість госпіталізацій.

Коронавірус в Україні

Станом на 9 червня коронавірус в Україні зафіксували у 1 385 людей. Від ускладнень, які викликав Covid-19, померли 77 пацієнтів.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (262), Київській (142), Харківській (87), Дніпропетровській (75) та Рівненській (75) областях.

Джерело: НАН України