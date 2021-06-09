Європейський парламент затвердив запровадження паспортів вакцинації проти коронавірусу.

Рішення про цифровий Covid-сертифікат на заключному голосуванні 9 червня 2021 року підтримали 546 членів, 93 – були проти, 51 – утримався.

Нова система розпочне діяти у Європейському Союзі з 1 липня 2021 року.

Вона буде чинною протягом 12 місяців.

Паспорти вакцинації

У ЄС з початку року активно обговорювали запровадження документа, де буде вказано інформацію про вакцинацію проти коронавирісу, тест й одужання.

Його можна отримати або у цифровому, або у паперовому вигляді з QR-кодом. 1 червня 2021 року систему вже запустили сім країн ЄС: Болгарія, Чехія, Данія, Німеччина, Греція, Хорватія і Польща.

Детальніше про паспорти вакцинації проти коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: European Parliament