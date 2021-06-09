Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle / Здоров'я
Вікторія Яснопольська |

За нігтям можна визначити, чи є у вас Covid-19 – дослідження

ногти

Вже загальновідомо, що основними ознаками Covid-19 є лихоманка, кашель, втома, втрата смаку і запаху. Також відзначені і специфічні ознаки інфекції на шкірі. Але є ще одна частина тіла, на яку вірус впливає. Це – нігті.

У деяких людей, які перенесли Covid-інфекцію, нігті стають безбарвними або деформованими. Цей феномен так і був названий – Covid-нігті.

Вчені Університету Східної Англії виявили ще один симптом Covid-нігтя – червоний візерунок у вигляді півмісяця, який утворює опуклу смугу на білій області біля основи нігтів. Він проявляється раніше, ніж інші скарги на нігті, пов’язані з Covid-19. Його пацієнти помічають менш ніж через два тижні після постановки діагнозу.

Читайте
В Україні за добу зафіксували 1 385 випадків Covid-19

Подібні червоні півмісяці на нігтях, як правило, зустрічаються рідко, і раніше їх не бачили так близько до основи нігтя. Таким чином, подібна картина може бути виключно ознакою коронавірусної інфекції.

Механізм, що лежить в основі цього патерну у вигляді півмісяця, залишається неясним. Можливою причиною може бути пошкодження кровоносних судин, пов’язане з самим вірусом. З іншого боку, це може бути пов’язано з імунною відповіддю проти вірусу, що викликає утворення невеликих згустків крові і зміна кольору.

Важливо підкреслити, що ці мітки, схоже, не викликають особливого занепокоєння, хоча неясно, як довго вони залишаються, оскільки в описаних випадках спостерігалися від однієї до чотирьох і більше тижнів.

Читайте також, чи можна виявити вади розвитку плоду на ранніх стадіях вагітності.

Джерело: MedicalXpress

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка