Тимчасові побічні ефекти, включаючи головний біль, втому і жар, є ознаками активізації імунної системи. Це – нормальна відповідь на вакцини.

– На наступний день після вакцинації я б не став планувати будь-які виснажливі фізичні навантаження, – радить керівник відділення вакцини FDA США доктор Пітер Маркс, який сам відчув втому після своєї першої дози.

Ось що, за його словами, відбувається. У імунної системи є дві основні гілки. Перша спрацьовує, як тільки організм виявляє чужорідного зловмисника. Білі кров’яні тільця проникають в це місце, викликаючи запалення, яке дає озноб, болючість, втому і інші побічні ефекти.

Цей швидкий відповідь нашої імунної системи має тенденцію до зниження з віком – одна з причин, по якій молоді люди повідомляють про побічні ефекти частіше, ніж люди похилого віку. Крім того, деякі вакцини просто викликають більше реакцій, ніж інші.

При цьому всі реагують по-різному. Якщо ви нічого не відчули через день або два після прийому будь-якої дози, це не означає, що вакцина не працює.

Тим часом, вакцини приводять у дію другу частину імунної системи, яка забезпечує реальний захист від вірусу, виробляючи антитіла. Тут є один неприємний побічний ефект: активуючись, імунна система іноді викликає тимчасове збільшення лімфатичних вузлів, наприклад, під пахвою.

Ось чому жінкам рекомендується запланувати мамографію перед вакцинацією від Covid-19, щоб опухлий вузол не був помилково прийнятий за рак.

Не всі побічні ефекти є звичайним явищем. Але після введення сотень мільйонів доз вакцини по всьому світу і ретельного моніторингу безпеки було виявлено кілька серйозних ризиків.

Так, наприклад, крихітний відсоток людей, які отримали вакцини, вироблені AstraZeneca і Johnson & Johnson, повідомили про незвичайний тип тромбу.

Іноді у людей виникають серйозні алергічні реакції. Ось чому вас просять почекати близько 15 хвилин після вакцинації будь-якого типу від Covid-19, щоб забезпечити швидке лікування будь-якої реакції.

Крім того, лікарі намагаються визначити, чи може тимчасове запалення серця, яке іноді виникає при багатьох типах інфекцій, бути рідкісним побічним ефектом після щеплення мРНК-вакцинами, такими як Pfizer і Moderna.

Представники охорони здоров’я США поки не можуть точно сказати, чи є зв’язок. Звітів про такі випадки поки недостатньо, щоб робити остаточні висновки.

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