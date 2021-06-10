Вперше в Україні львівські медики центру серця та судин провели оперативне втручання з передопераційним моделюванням за допомогою методики віртуальної реальності.

За інформацією представників Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова, пацієнткою була 12-річна дівчинка, яка страждала від симптоматичної артеріальної гіпертензії та мала тиск в межах 160-180 мм. рт. ст.

Під час обстеження фахівці виявили у дівчинки вроджену ваду серця – коарктацію аорти (стан, під час якого фіксується звуження просвіту аорти, внаслідок чого розвивається підвищений тиск у верхній половині тіла).

За допомогою сучасних технологій медики провели віртуальну реконструкцію анатомії аорти та її гілок, що допомогло їм обрати найбільш сучасну та малотравматичну тактику лікування.

Вони успішно ліквідували вроджену ваду судини за допомогою малоінвазивної ендоваскулярної процедури – встановлення стенту у просвіт судини.

Допомогли дитині: в Україні вперше оперували за допомогою віртуальної реальності / 3 фотографии

Одразу після оперативного втручання у дитини нормалізувався артеріальний тиск, а також зникла різниця тиску між верхніми та нижніми кінцівками.

Нині дівчинка почувається здоровою.

Операція у Вінницькій області

У районній лікарні міста Могилів-Подільський Вінницької області запрацював кардіохірургічний блок.

У ньому вже провели першу операцію із стентування.

Детальніше про операції в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги міста Львова

Фото: Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги міста Львова