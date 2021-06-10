Останнім часом світ здригався від збільшення кількості хворих Covid-19, смертей і мутацій коронавірусу. А тепер, коли вірусна інфекція пішла на спад, з’явилася нова загроза: мукормікоз або так званий чорний грибок (чорна цвіль).

Про те, що собою являє мукормікоз і наскільки він страшний, Фактам ICTV розповіла лікар-бактеріолог, кандидат біологічних наук Жанна Собкова.

– Мікози – це захворювання зниженого імунітету, а гриби (так звані грибки), що викликають мікози, – це умовно-патогенні мікроорганізми, небезпечні для життя пацієнтів з ослабленим імунітетом, – пояснила Жанна Собкова. – Умовно-здорові люди цілком успішно справляються з ними, адже спори грибів присутні в повітрі постійно, але не мають достатнього патогенного потенціалу, щоб почати інфекційний процес самостійно. А деякі їх види навіть входять до складу нормальної мікрофлори людини.

Інфекції, спричинені грибами вражають насамперед тих, хто перебуває або перебував у відділеннях реанімації, після трансплантації органів, хіміотерапії, а також тих, хто мав важку форму коронавірусної інфекції.

Для прогнозування процесу розвитку мікозів при Covid-19 необхідно враховувати фактори ризику:

Зниження імунітету (як основний фактор). По-перше, тривале і у великих дозах застосування кортикостероїдів при лікуванні важких форм Covid-19. По-друге, сама вірусна інфекція, особливо з важким перебігом. І, звичайно, різні хронічні захворювання. Зокрема, неконтрольоване підвищення цукру при цукровому діабеті, що має велике значення саме при мукормікозі.

Порушення захисних бар’єрів організму людини. До цього може призвести безконтрольне застосування антибіотиків. Від тривалого впливу антимікробних препаратів, якими лікують основне захворювання, порушується склад нормальної мікрофлори і її функції (одна з основних – захисна) і створюються можливості проникнення та розмноження інших мікроорганізмів.

Соціальні фактори: побутові умови та доза. Люди щодня зазнають впливу спор цвілевих грибів, що є навколо. Мікроскопічні гриби існують навколо нас. Їх багато в повітрі, в ґрунті, в пилу, в приміщеннях, у продуктах харчування, сільгоспвідходах. Вони легко переносяться вітром на велику відстань. Останнім часом у всьому світі спори цвілевих грибів виходять на перше місце серед алергенів.

У чому ж особливість чорної цвілі?

Мукормікоз викликають гриби порядку Mucorales, сімейства нижчих грибів, зигоміцетів.

Це одна з найагресивніших і найважчих грибних інфекцій. Збудник вражає будь-які органи й тканини і прагне до генералізації: патогени потрапляють у кров і розносяться по всьому організму. У збудників мукормікозу дуже сильно виражена здатність до руйнування тканинних бар’єрів і стінок кровоносних судин – артерій. Під їх впливом утворюються тромби і некроз тканин. Якщо вчасно не надати допомогу і не розпочати лікування, летальність становить 95 -100% упродовж кількох днів.

Симптоми мукормікозу

Симптоми захворювання залежать від ураженого органу.

Потрапляючи в дихальну систему, збудник викликає запалення і руйнування кровоносних судин легенів, бронхів, гайморових пазух. У зв’язку з цим виникають респіраторні симптоми, характерні для бронхітів, пневмоній з виділенням мокроти, слизу.

Шлунково-кишковий тракт відповідає здуттям, болем у шлунку та кишківнику, діареєю.

Якщо збуднк потрапляє в шкіру, розвивається некроз тканин з характерними для нього симптомами: зміна кольору шкірної поверхні та виділення гною.

За генералізованого процесу однією з найважливіших ознак мікозу є ендофтальміт – інфекція внутрішньоочної рідини. Тому при діагностиці на мукормікоз потрібен огляд офтальмолога.

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Діагностика

Помічено, що мукормікоз з’являється або у хворих на туберкульоз, на важку форму коронавірусу або через 10-14 днів після одужання, але за умови нульового імунітету.

– Хвороба розвивається швидко, і діагностувати її потрібно так само швидко, наголошує Жанна Собкова. Такі методи, як КТ і МРТ, не надають специфічного висновку і потребують лабораторного підтвердження. Дуже інформативна мікроскопія препаратів із люмінісцентними барвниками, для чого необхідне оснащення лабораторії сучасними люмінісцентними мікроскопами. Традиційний метод з вирощуванням культури може тривати від двох до трьох тижнів. Потрібні ПЛР-тести. Але у нашій країні їх ще немає, а в інших вони тільки в процесі розробки та впровадження.

Лікування

У всьому світі не так уже й багато препаратів, які можуть ефективно впливати на збудників мукормікозу. Збудники – зигоміцети – природно стійкі до широко використовуваних препаратів класів азолів (флуконазолу і вориконазолу) і ехінокандінів (каспофунгін). Препаратами вибору залишаються амфотерицин В, ліпосомальний амфотерицин В і азоли нового покоління: ізавуконазол (не зареєстрований в Україні) і позаконазол. Слід враховувати, що чутливість до останніх препаратів варіює залежно від регіону.

Фактори ризику

Головні фактори ризику при мукормікозі – це наявність цукрового діабету, трансплантація органів, хіміотерапія, тривале і великими дозами лікування кортикостероїдами, підвищений вміст заліза в сироватці крові і за останніми повідомленнями – цинку, який, до речі, ще нещодавно рекомендували для посилення імунітету при Covid-19. Все це потребує глибокого і серйозного вивчення.

Профілактика

– Передусім потрібен постійний контроль рівня цукру в крові, – наголосила лікар. – Особливо людям з метаболічним синдромом, цукровим діабетом і ожирінням.

Оскільки спори грибів можуть перебувати в повітрі, в ґрунті, в пилу, на сільськогосподарській продукції, необхідно дотримуватися елементарних правил гігієни, зокрема своєчасно змінювати маски, мити руки тощо.

Необхідно також проведення заходів профілактики та інфекційного контролю в стаціонарах, де переважно перебувають пацієнти з тяжким перебігом коронавірусної інфекції.

Інші небезпечні інфекції

У багатьох країнах світу описані внутрішньолікарняні спалахи інфекції, викликаної грибом Сandida auris. Його особливість у тому, що він може передаватися від пацієнта до пацієнта. Особливо схильні до його впливу реанімаційні хворі, які перебувають на ШВЛ. Симптоми інфекції, викликаної Сandida auris, як і у всіх інфекцій, зумовлених умовно-патогенними мікроорганізмами, залежать від ураженого органу.

Він також дуже небезпечний через виражене прагнення до генералізації інфекційного процесу. Смертність становить до 60%.

У нас, на жаль, є проблема з його діагностикою. Звичайними традиційними методами ідентифікації культур він не визначається. А ДНК-секвенування для нас поки що недосяжне.

На тлі зростаючих випадків зараження чорним грибком в декількох штатах Індії, повідомляється про зараження жовтим грибком. Зараз заражений пацієнт проходить лікування в госпіталі.