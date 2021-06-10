Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle / Здоров'я
Ольга Тетеріна |

Коли Україна повністю перейде на електронні лікарняні – Ляшко

Коли Україна повністю перейде на електронні лікарняні – Ляшко

Всі медичні установи в Україні мають запустити електронні лікарняні з 1 вересня. Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко під час спільного брифінгу Міністерства цифрової трансформації, Міністерства охорони здоров’я та Міністерства соціальної політики.

За його словами, в Україні з 4 червня до 1 вересня – перехідний період, тобто користуватися електронним лікарняним та паперовим листом непрацездатності.

– З 1 вересня всі лікарні мають перейти на електронні лікарняні. Це значно спростить роботу МОЗ та Мінсоцполітики і все працюватиме як годинник. Лікарям теж це спростить роботу, адже вони не переписуватимуть вручну дані пацієнта, – зазначив Ляшко.

Новина доповнюється…

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка