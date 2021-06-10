Коли Україна повністю перейде на електронні лікарняні – Ляшко

Всі медичні установи в Україні мають запустити електронні лікарняні з 1 вересня. Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко під час спільного брифінгу Міністерства цифрової трансформації, Міністерства охорони здоров’я та Міністерства соціальної політики.

За його словами, в Україні з 4 червня до 1 вересня – перехідний період, тобто користуватися електронним лікарняним та паперовим листом непрацездатності.

– З 1 вересня всі лікарні мають перейти на електронні лікарняні. Це значно спростить роботу МОЗ та Мінсоцполітики і все працюватиме як годинник. Лікарям теж це спростить роботу, адже вони не переписуватимуть вручну дані пацієнта, – зазначив Ляшко.

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