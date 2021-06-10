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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Вікторія Яснопольська |

Кому Білий дім пожертвує Covid-вакцини – адміністрація США

белый дом

Півмільярда доз вакцин проти Covid-19, вироблених американською фармацевтичною компанією Pfizer, будуть закуплені адміністрацією Білого дому та розподілені в якості пожертви між 92 країнами світу із низьким та середнім рівнем доходу.  Про це сьогодні заявив Білий дім в своєму прес-релизі.

– 200 млн доз (вакцин) будуть доставлені до кінця цього року, а решта 300 млн – в першій половині 2022 року, – йдеться в заяві.

Пожертва відбудеться в рамках міжнародної ініціативи Covax, яка є ключовим механізмом всесвітнього обміну вакцинами.

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Хто саме отримає вакцини від Білого дому стане відомо після поїздки президента США до Європи на саміт “сімки”  і зустріч НАТО. Саме тоді, за словами Байдена, він оголосить про стратегію США по вакцинації для світу.

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Джерело: The New York Times

Фото: Depositphotos

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