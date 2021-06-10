У Києві станом на 10 червня 2021 року за добу підтвердили 216 нових випадків Covid-19.

За весь час пандемії Covid-19 у місті зареєстрували 210 303 випадки небезпечного захворювання.

У столиці підтвердили 5 142 летальних випадків від Covid-19, а за минулу добу померло шестеро людей. Водночас побороли вірус 190 939 людей, за добу одужали 2 408 пацієнтів.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: