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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Анастасія Рогожінська |

У Києві за добу зафіксували 216 нових випадків Covid-19

коронавірус в україні

У Києві станом на 10 червня 2021 року за добу підтвердили 216 нових випадків Covid-19.

За весь час пандемії Covid-19 у місті зареєстрували 210 303 випадки небезпечного захворювання.

У столиці підтвердили 5 142 летальних випадків від Covid-19, а за минулу добу померло шестеро людей. Водночас побороли вірус 190 939 людей, за добу одужали 2 408 пацієнтів.

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Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції в людних місцях;
  • не торкатися руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Джерело: МОЗ

Фото: УНІАН

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