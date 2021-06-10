Moderna подала запит в США на схвалення Covid-вакцини для підлітків

В американське управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA) направлено запит від фармкомпанії Moderna з пропозицією провести перевірку вакцини проти Covid-19 на предмет екстреного застосування її в відношенні підлітків від 12 до 17 років. Про це йдеться в заяві, розміщеній на сайті компанії.

– Ми раді, що вакцина від Covid-19 компанії Moderna показала високу ефективність у запобіганні захворювання Covid-19 серед підлітків, – заявив глава компанії Стефан Бансель.

У заяві також говориться, що компанія Moderna вже подала аналогічний документ в Європейське агентство лікарських засобів (ЕМА) і МОЗ Канади.

Після випробувань вакцини, в яких взяли участь майже 4 тис підлітків від 12 до 17 років, компанія Moderna заявила в травні 2021 року, що її вакцина від Covid-19 на 100% ефективна і безпечна для цієї вікової категорії.

Що стосується людей старше 18 років, то по відношенню до них ефективність препарату Moderna оцінюється в 94,1%.

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Джерело: Modernatx