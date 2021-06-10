Молдова підтвердила, що визнаватиме українське свідоцтво про вакцинацію від коронавірусу.

10 червня 2021 року молдавське зовнішньополітичне відомство повідомило офіційною нотою, що Кишинів визнаватиме український документ, пише прес-служба МЗС України.

– Відтепер наші громадяни, які отримали свідоцтво про повну вакцинацію, зможуть вільно подорожувати до Молдови. Це вже друга держава, з якою ми уклали таку угоду, – зазначив очільник МЗС Дмитро Кулеба.

Водночас Україна також визнає свідоцтво про вакцинацію, яке видається у Молдові.

Паспорти вакцинації

10 червня 2021 року Україна та Угорщина взаємно визнали свідоцтва про вакцинацію від коронавірусу.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Детальніше про запровадження паспортів вакцинації проти коронавірусу читайте у матеріалах на сайті Факти ICTV.