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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Людмила Грубник |

Молдова та Україна взаємно визнали Covid-сертифікати

вакцинація

Молдова підтвердила, що визнаватиме українське свідоцтво про вакцинацію від коронавірусу.

10 червня 2021 року молдавське зовнішньополітичне відомство повідомило офіційною нотою, що Кишинів визнаватиме український документ, пише прес-служба МЗС України.

– Відтепер наші громадяни, які отримали свідоцтво про повну вакцинацію, зможуть вільно подорожувати до Молдови. Це вже друга держава, з якою ми уклали таку угоду, – зазначив очільник МЗС Дмитро Кулеба.

Водночас Україна також визнає свідоцтво про вакцинацію, яке видається у Молдові.

Паспорти вакцинації

10 червня 2021 року Україна та Угорщина взаємно визнали свідоцтва про вакцинацію від коронавірусу.

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Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Детальніше про запровадження паспортів вакцинації проти коронавірусу читайте у матеріалах на сайті Факти ICTV.

Джерело: МЗС

Фото: Depositphotos

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