Крем від засмаги: навіщо він потрібен та як його використовувати

Українці нерідко нехтують використанням крему від засмаги, вважаючи, що сонце в Україні не настільки агресивне. Однак ці засоби необхідні для того, щоб не просто не отримати опік, а зберегти здоров’я, молодість та красу шкіри.

Дерматолог Наталія Подколзіна розповіла Фактам ICTV, навіщо потрібен крем проти засмаги, як його підбирати та коли використовувати.

Навіщо потрібен крем від засмаги

Для початку важливо розібратися з особливостями впливу сонця на шкіру людини.

– Сонячні промені бувають двох типів – А та В. А-промені впливають на процеси старіння шкіри, появу зморшок, пігментації, нерівного кольору. Є ще промені В, які викликають опіки шкіри, почервоніння. Вони шкідливі та є причиною меланоми, раку шкіри, – говорить Наталія Подколзіна.

Водночас якщо головний убір та одяг рятують від В-променів, то А – проходять крізь хмари, вікна, предмети. Від них можуть врятувати лише спеціальні засоби.

Тому крем проти засмаги першочергово захищає людину від А-променів. Однак сучасні засоби часто комбіновані та містять захист і від А, і від В-променів.

– Якщо ми не хочемо старіти, ми використовуємо захисні фактори з фільтрами від А-променів. Якщо ми не хочемо отримати опік, ми можемо надягти капелюха та бавовняну сорочку з довгим рукавом, а на відкриті ділянки нанести фільтри від променів В, – доповнює дерматолог.

Коли потрібно використовувати засіб проти засмаги

За словами Наталії Подколзіної, застосовувати крем потрібно не лише влітку, коли сонце найбільш агресивне. Його варто використовувати у будь-який день, коли ультрафіолетовий індекс вище показника 2. Інформацію про це можна знайти у смартфоні.

– У всіх є смартфони. У розділі погода є інформація про ультрафіолетовий індекс. Якщо індекс нижче 2, можна виходити спокійно без захисту. Якщо він вище, людина повинна захищатися, – говорить фахівець.

Який рівень захисту потрібно використовувати

Підбір рівня захисту крему від засмаги – дуже індивідуальне питання. Він залежить від того, який у людини тип шкіри – світлий або смаглявий.

– Якщо людина нордичної зовнішності, то у неї доступний час перебування на сонці до появи опіку – близько 10 хвилин. І тут арифметика дуже проста. Ви берете крем з SPF 20, множите на 10 хвилин і отримуєте 200 хвилин, тобто 3 години і 20 хвилин можна перебувати на сонці безпечно, без опіку, – пояснює Наталія Подколзіна.

Для кожного типу шкіри доступний час на сонці різний:

світла шкіра – близько 10 хвилин;

світло-оливкова шкіра – близько 20-30 хвилин;

смаглява шкіра – близько 30-40 хвилин.

Кожна людина, знаючи це, може обрати засіб із певним рівнем захисту і вираховувати, скільки часу вона може безпечно бути на сонці.

Водночас після закінчення цього терміну захист потрібно поновлювати, інакше ефекту не буде.

Як обрати крем проти засмаги

За словами дерматолога, небажано для тіла та для обличчя використовувати один крем.

– Для тіла він може бути більш жирним, для обличчя – текстура має бути більш прозорою, легкою, яка не буде закупорювати пори, – пояснює Наталія Подколзіна.

Водночас у аптеках і в магазинах краще обирати засоби з мінеральними факторами.

– Цинкоксид і титаніум діоксид – це безпечні мінеральні фільтри. Щодо хімічних фільтрів, то там вже є підводні камені. Деякі з них можуть проникати крізь шкірний бар’єр і негативно впливати на наш організм. Краще не брати з такими фільтрами, – додає фахівець.

Як використовувати засоби

На обличчя крем проти засмаги потрібно наносити поверх інших засобів, на тіло – на чисту шкіру.

Однак у жаркий період дівчат може налякати зайвий шар косметики на обличчі. Цю проблему можна вирішити, якщо підібрати комплексний засіб.

– Якщо звернути увагу на полиці магазинів, то сучасні денні креми вже мають зволоження з SPF-фактором. Тобто не потрібно робити “пиріг” з декількох засобів. Також зараз є захист у будь-якій формі – сироватки, креми, спреї, пудри, тіні для повік. Є засоби, які впливають на потовиділення і роблять шкіру матовою, – коментує Наталія Подколзіна.

Як підібрати головний убір

Влітку для того, щоб захистити шкіру обличчя, потрібно також носити головні убори. Водночас вони рятують лише від В-променів.

– Капелюхи захищають нас від В-променів. Матеріал не є принциповим. І солома, і тканина все одно пропустять А-промені, вони затримають лише В-промені, – підсумовує дерматолог.

Поради лікаря

Різні типи шкіри передбачають неоднакові системи догляду.

Про це розповіла фахівець з догляду за обличчям і тілом, косметолог Анна Машковська.

Детальніше про те, як доглядати за шкірою обличчя влітку, читайте на Фактах ICTV.

Фото: Pixabay, Dreamstime, Наталія Подколзіна