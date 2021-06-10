На планеті продовжують фіксувати нові випадки коронавірусу. У світі активно обговорюються питання розслідування походження вірусу та збільшення виробництва вакцин.
За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, на планеті виявили 173,6 млн випадків коронавірусу, 3,7 млн померли за час пандемії.
В Україні станом на 10 червня зафіксували 2 219 824 хворих, загалом у країні – 51 507 летальних випадків, пов’язаних з коронавірусом.
Карантин в Україні та світі
З приходом літа країни світу почали послаблювати карантинні заходи, зокрема і Україна. За прогнозами експертів, нове загострення епісдсітуації очікується восени.
Однак головний позаштатний інфекціоніст МОЗ Ольга Голубовська заявила, що ще до початку осені в Україні може з’явитися індійський штам Covid-19. Він може спровокувати новий сплеск захворюваності.
Вакцинація проти коронавірусу
Триває на планеті й імунізація населення. У ЄС пропонують все-таки скасувати патенти на вакцини для того, щоб збільшити обсяги виробництва речовини. Це питання ще обговорюється.
А у Держприкордонслужбі розповіли, яка інформація має бути у документі, який підтверджує повну вакцинацію від Covid-19:
- повне ім’я та прізвище, дата народження, стать, громадянство і підпис пацієнта, номер документа (там, де це можливо), що посвідчує особу (паспорт, ідентифікаційний номер тощо);
- назва вакцини, дати введення, назва виробника і серії виробництва;
- назва захворювання, проти якого отримано курс вакцинації;
- підпис і печатка лікаря, який безпосередньо здійснював вакцинацію.
Дослідження коронавірусу
Вірус кардинально змінив життя всього світу, проте дослідникам поки не вдалося встановити, де і коли він з’явився.
У ЄС підтримують позицію США щодо того, що потрібно ретельніше вивчити це питання у Китаї, для цього треба доступ до всіх місць та документів.
Коронавірус в Україні
В Україні продовжує погіршуватися епідситуація.
За добу захворіло 1 785 осіб.
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