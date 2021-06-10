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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Людмила Грубник |

Нова хвиля Covid-19 та патенти на вакцину: головне про коронавірус 10 червня

парни в масках

На планеті продовжують фіксувати нові випадки коронавірусу. У світі активно обговорюються питання розслідування походження вірусу та збільшення виробництва вакцин.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, на планеті виявили 173,6 млн випадків коронавірусу, 3,7 млн ​​померли за час пандемії.

В Україні станом на 10 червня зафіксували 2 219 824 хворих, загалом у країні – 51 507 летальних випадків, пов’язаних з коронавірусом.

Карантин в Україні та світі

З приходом літа країни світу почали послаблювати карантинні заходи, зокрема і Україна. За прогнозами експертів, нове загострення епісдсітуації очікується восени.

Однак головний позаштатний інфекціоніст МОЗ Ольга Голубовська заявила, що ще до початку осені в Україні може з’явитися індійський штам Covid-19. Він може спровокувати новий сплеск захворюваності.

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Нова хвиля Covid-19 в Україні може бути раніше очікуваного - Голубовська

Вакцинація проти коронавірусу

Триває на планеті й імунізація населення. У ЄС пропонують все-таки скасувати патенти на вакцини для того, щоб збільшити обсяги виробництва речовини. Це питання ще обговорюється.

А у Держприкордонслужбі розповіли, яка інформація має бути у документі, який підтверджує повну вакцинацію від Covid-19:

  • повне ім’я та прізвище, дата народження, стать, громадянство і підпис пацієнта, номер документа (там, де це можливо), що посвідчує особу (паспорт, ідентифікаційний номер тощо);
  • назва вакцини, дати введення, назва виробника і серії виробництва;
  • назва захворювання, проти якого отримано курс вакцинації;
  • підпис і печатка лікаря, який безпосередньо здійснював вакцинацію.

Дослідження коронавірусу

Вірус кардинально змінив життя всього світу, проте дослідникам поки не вдалося встановити, де і коли він з’явився.

У ЄС підтримують позицію США щодо того, що потрібно ретельніше вивчити це питання у Китаї, для цього треба доступ до всіх місць та документів.

Коронавірус в Україні

В Україні продовжує погіршуватися епідситуація.

За добу захворіло 1 785 осіб.

Детальніше про коронавірус в Україні читайте на Фактах ICTV.

Фото: Unsplash

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