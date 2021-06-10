Ще до початку осені в Україні може з’явитися індійський штам Covid-19. Це може спричинити новий сплеск захворюваності на коронавірусну інфекцію. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила головний позаштатний інфекціоніст Мінздраву Ольга Голубовська.

– Високо заразний і потенційно більш смертоносний варіант SARS-CoV-2, що виник у грудні минулого року в Індії, наразі є домінуючим штамом у Великій Британії. Відбувається масштабна робота для запобігання поширенню цього штаму в США, – зазначила професорка.

За її словами, весною 2021 року Україна потерпала саме від британського штаму Covid-19. Здається, це була найважча хвиля захворювань від початку пандемії. Проте нині у Великій Британії більшість випадків припадає саме на новий штам B.1.617.2 (Delta).

За словами лікаря, індійський штам Covid-19 (Delta) зафіксований в понад 60 країнах.

– На сьогодні абсолютно очевидно, що його заразність вища, і пік захворюваності реєструється у молодих людей 12-20 років, – наголосила лікар-інфекціоніст.

Що ж стосується захисту від індійського штаму, то, за словами Ольги Голубовської, ефективність вакцини Pfizer в цьому сенсі складає – 33% після однієї дози і 88% – після двох. Вакцина AstraZeneca демонструє 60% імунної відповіді після двох доз.

Лікар також повідомила про деякі особливості індійського штаму Covid-19. А саме про знижену нейтралізацію його антитілами, які придбані внаслідок або вакцинації, або хвороби. До того ж індійський штам демонструє більшу заразність і тяжкість перебігу захворювання на фоні низького ефекту лікування та труднощів діагностики.

Отже, підвела підсумок Ольга Голубовська, виходячи з цих даних, треба бути готовими до всього.

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Джерело: Ольга Голубовська