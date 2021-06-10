У Польщі почали вакцинувати Covid-19 українців, що їдуть на навчання або на роботу.
– Останніми тижнями ми фіксуємо загальне збільшення пасажиропотоку, особливо у вихідні дні, але критичного збільшення на даний момент немає, – розповів спікер Державної прикордонної служби Андрій Демченко.- Оскільки як в Україні діють додаткові умови для в’їзду, так само і в сусідніх країнах.
До Польщі їдуть ті, хто відповідає польськими вимогам. На туристів діє обмеження.
Хто може отримати щеплення в Польщі
Громадяни України можуть вакцинуватися від Covid-19 у Польщі на загальних підставах. Це студенти або заробітчани, або той, хто має право на постійне або тимчасове перебування.
Зараз уже працюють мобільні пункти вакцинації Covid-19 на кордоні.
Для тих українців, що мають посвідку на проживання, правом на роботу або навчання в Польщі щеплення є безкоштовним.
Від них вимагають надати документи, що підтверджують факт навчання або працевлаштування, і паспорт.
Але їм обов’язково потрібно здати тест на коронавірус, який коштує 130 злотих – близько 950 грн. Результат тесту готовий за 15 хвилин.
Тест не є обов’язковим, але негативний результат звільняє від обов’язкового карантину. Якщо тест буде позитивний, то карантин можна безкоштовно провести в центрі під Жешувом, або залишити адресу, за якою людина буде на самоізоляції. Можна також повернутися до України.
Пункти вакцинації від Covid-19
Наразі на кордоні з Україною є чотири пункти “Медик” – в Перемишлі, в селі Замехів, в пунктах пропуску Дорохуськ і Гребенне.
Відтепер громадяни України можуть вільно подорожувати Угорщиною, маючи свідоцтво про Covid-щеплення. Це перша країна, з якою було досягнуто такої домовленості.