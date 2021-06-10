У Польщі почали вакцинувати Covid-19 українців, що їдуть на навчання або на роботу.

– Останніми тижнями ми фіксуємо загальне збільшення пасажиропотоку, особливо у вихідні дні, але критичного збільшення на даний момент немає, – розповів спікер Державної прикордонної служби Андрій Демченко.- Оскільки як в Україні діють додаткові умови для в’їзду, так само і в сусідніх країнах.

До Польщі їдуть ті, хто відповідає польськими вимогам. На туристів діє обмеження.

Хто може отримати щеплення в Польщі

Громадяни України можуть вакцинуватися від Covid-19 у Польщі на загальних підставах. Це студенти або заробітчани, або той, хто має право на постійне або тимчасове перебування.

Зараз уже працюють мобільні пункти вакцинації Covid-19 на кордоні.

Для тих українців, що мають посвідку на проживання, правом на роботу або навчання в Польщі щеплення є безкоштовним.

Від них вимагають надати документи, що підтверджують факт навчання або працевлаштування, і паспорт.

Але їм обов’язково потрібно здати тест на коронавірус, який коштує 130 злотих – близько 950 грн. Результат тесту готовий за 15 хвилин.

Тест не є обов’язковим, але негативний результат звільняє від обов’язкового карантину. Якщо тест буде позитивний, то карантин можна безкоштовно провести в центрі під Жешувом, або залишити адресу, за якою людина буде на самоізоляції. Можна також повернутися до України.

Пункти вакцинації від Covid-19

Наразі на кордоні з Україною є чотири пункти “Медик” – в Перемишлі, в селі Замехів, в пунктах пропуску Дорохуськ і Гребенне.

Відтепер громадяни України можуть вільно подорожувати Угорщиною, маючи свідоцтво про Covid-щеплення. Це перша країна, з якою було досягнуто такої домовленості.