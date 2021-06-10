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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Людмила Грубник |

Рівень вакцинації у ЄС недостатній для запобігання спалаху Covid-19 – ВООЗ

вакцина, вакцинація

Європі може загрожувати новий спалах коронавірусу через недостатній рівень вакцинації.

Про це заявив директор Європейського бюро ВООЗ Ганс Клюге.

– Охоплення вакцинацією недостатнє для захисту регіону від нового спалаху, – заявив Ганс Клюге.

За його словами, у регіоні фіксується зниження загальної кількості хворих, госпіталізованих та смертей, але владі країн не варто передчасно скасовувати обмежувальні заходи, як це було торік.

– Протягом минулого літа кількість хворих поступово зростала серед молодших вікових груп, потім серед старших вікових груп, що призвело до руйнівного спалаху, карантину та смертей людей восени та взимку, – додав він.

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Вакцинація у ЄС

Станом на початок червня 100 млн європейців повністю вакциновані від коронавірусу.

Про це повідомила очільник Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Depositphotos

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