Європі може загрожувати новий спалах коронавірусу через недостатній рівень вакцинації.

Про це заявив директор Європейського бюро ВООЗ Ганс Клюге.

– Охоплення вакцинацією недостатнє для захисту регіону від нового спалаху, – заявив Ганс Клюге.

За його словами, у регіоні фіксується зниження загальної кількості хворих, госпіталізованих та смертей, але владі країн не варто передчасно скасовувати обмежувальні заходи, як це було торік.

– Протягом минулого літа кількість хворих поступово зростала серед молодших вікових груп, потім серед старших вікових груп, що призвело до руйнівного спалаху, карантину та смертей людей восени та взимку, – додав він.

Вакцинація у ЄС

Станом на початок червня 100 млн європейців повністю вакциновані від коронавірусу.

Про це повідомила очільник Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

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