Згідно з новим аналізом Центрів по контролю і профілактиці захворювань (CDC), Covid-вакцини з мРНК знижують ризик зараження Covid-19 на 91% після двох доз і на 81% після однієї.

У дослідженні також робиться висновок про те, що ті, у кого дійсно є інфекція SARS-CoV-2, хворіють в легшій формі і менше часу.

У новому прес-релізі CDC описують останні результати так званого дослідження Heroes-recover. Воно одним з перших продемонструвало, що вакцини Pfizer/BioNTech і Moderna приносять користь тим, хто заразився Covid-19, незважаючи на отримання повної або часткової вакцинації.

Дослідники спостерігали людей, які мають підвищений ризик зараження SARS-CoV-2, в тому числі медичних працівників, і прийшли до висновку, що Covid-вакцини з мРНК ефективні для запобігання зараження SARS-CoV-2 в реальних умовах.

В ході аналізу вчені розглянули інші фактори, які можуть вплинути на результати, в тому числі те, як часто учасники використовували засоби індивідуального захисту на роботі і в суспільстві, а також поширення SARS-CoV-2 в їхньому районі.

В цілому вчені прийшли до висновку: після повної вакцинації Covid-вакцинами з мРНК ризик зараження учасників знизився на 91%, після часткової вакцинації – на 81%. Ці оцінки включали симптоматичні і безсимптомні інфекції.

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