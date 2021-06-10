Для перетину державного кордону України потрібно надати документ про повну імунізацію від Covid-19 .

Держприкордонслужба України роз’яснює, якими вакцинами мають бути щеплені громадяни, що виїжджають за кордон, так як мають бути оформлені документи про вакцинацію.

У документі, що підтверджує повну вакцинацію від Covid-19 має міститися така інформація:

повне ім’я та прізвище, дату народження, стать, громадянство та підпис пацієнта, номер документу (там, де застосовується), що посвідчує особу (паспорт, ідентифікаційний номер тощо);

назву вакцини, дати введення, назву виробника та серії виробництва;

назву захворювання, проти якого отримано курс вакцинації;

підпис та печатку лікаря, який безпосередньо здійснював вакцинацію.

Вакцини, що використовувались при щепленні від Covid-19, повинні бути включені ВООЗ до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях.

Наголошуємо, що за останні два дні перетнути державний кордон України намагаються іноземці, в документах яких вказано про імунізацію вакциною Спутник V. Такий документ не дає права на в’їзд в Україну, тому що ця вакцина не включена до переліку ВООЗ.

Так званий Covid-сертифікат або імунний паспорт планують запустити в Україні в липні. Про це читайте детально тут.