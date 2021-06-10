У Європі станом на 10 червня від коронавірусу вакцинували сто мільйонів людей. Про це повідомила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час саміту G7 10 червня.

– Нині понад 50% дорослих європейців отримали принаймні один укол, і 100 млн європейців повністю вакциновані. Ми досягли цього, не зупиняючи експорт. Вироблено 700 млн доз, 350 млн доз експортовано в 90 країн, — зазначила вона.

У Єврокомісії наголосили, що у країни блоку пускатимуть тих, хто вакцинувався від Covid-19 препаратами, які зареєстрували в ЄС. Нині у ЄС схвалені вакцини від компаній BioNTech/Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson та Moderna.

Проте держави ЄС можуть самі вирішувати чи пускати людей, які отримали щеплення іншими вакцинами, які рекомендувала Всесвітня організація охорони здоров’я до використання в умовах надзвичайної ситуації.

В Україні 9 червня від коронавірусу вакцинували 55 773 людини, з них одну дозу отримали 36 498 людей, другу дозу – 19 075 людей. Загалом з початку вакцинальної кампанії проведено 1 545 019 щеплень.

Вакцинація в Україні

В Україні на вихідних, 12 та 13 червня, працюватимуть понад 30 центрів масової вакцинації у 13 областях. Щеплення здійснюють препаратом CoronaVac/Sinovac Biotech, яку нещодавно схвалила ВООЗ.

У центрах щеплюють громадян, які записалися до листа очікування вакцинації в додатку Дія або через контакт-центр МОЗ. Вакцину можуть отримати люди, яких запросили телефонним дзвінком, або ті, кому не надійшло запрошення, але вони є в листі очікування.

Джерело: Урсула фон дер Ляєн