Науковці з Пенсильванського університету розробили так званий електронний ніс, який зможе виявляти онкозахворювання.
Він працює з точністю понад 90% за зразками плазми крові.
Винахід протестували на 93 людях зі злоякісними та доброякісними новоутвореннями, а також на групі здорових людей.
Пристрій діагностував за плазмою крові рак яєчників з точністю 95%, а рак підшлункової залози – 90%.
Також він може виявляти онкологію на ранніх стадіях.
Надалі науковці проводитимуть додаткові випробування, щоб впевнитись у ефективності приладу.
Лікування раку
Нині у мережі шириться немало інформації про природу та лікування раку.
Нерідко вона не відповідає дійсності, тому краще довіряти лише перевіреним джерелам.
Факти ICTV підготували текст про найпоширеніші міфи про рак.
Джерело: New Atlas