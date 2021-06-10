Науковці з Пенсильванського університету розробили так званий електронний ніс, який зможе виявляти онкозахворювання.

Він працює з точністю понад 90% за зразками плазми крові.

Винахід протестували на 93 людях зі злоякісними та доброякісними новоутвореннями, а також на групі здорових людей.

Пристрій діагностував за плазмою крові рак яєчників з точністю 95%, а рак підшлункової залози – 90%.

Також він може виявляти онкологію на ранніх стадіях.

Надалі науковці проводитимуть додаткові випробування, щоб впевнитись у ефективності приладу.

Лікування раку

Нині у мережі шириться немало інформації про природу та лікування раку.

Нерідко вона не відповідає дійсності, тому краще довіряти лише перевіреним джерелам.

Факти ICTV підготували текст про найпоширеніші міфи про рак.

Джерело: New Atlas