У Дніпрі лікарі врятували хворого на коронавірус з однією легенею.

52-річний чоловік хворів на рак.

– Діагностовано центральний рак лівої легені. Титанічним зусиллями бригади хірургів та анестезіологів проведено складну, травматичну і небезпечну операцію – пульмонектомію (видалення легені). Наступної ночі у реанімації діагностовано кровотечу – екстрена повторна операція, – пишуть представники відділення анестезіології Дніпровської лікарні №4.

Важкий стан ускладнився тим, що чоловік додатково захворів на коронавірус. Однак лікарям вдалося його врятувати.

– Для пацієнта з однією легенею – це майже вирок… Проводилася інтенсивна терапія: інвазивна і неінвазивна штучна вентиляція легень, повсякчасна корекція лікування, – йдеться у повідомленні.

Нині пацієнт готується до виписки.

Подолав коронавірус

У Дніпропетровській області чоловік з коронавірусом, який майже місяць перебував у реанімації, поборов хворобу.

Його госпіталізували зі 100-відсотковим ураженням легень.

Детальніше про лікування коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Кирило Фролов