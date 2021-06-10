У Дніпрі лікарі врятували хворого на коронавірус з однією легенею.
52-річний чоловік хворів на рак.
– Діагностовано центральний рак лівої легені. Титанічним зусиллями бригади хірургів та анестезіологів проведено складну, травматичну і небезпечну операцію – пульмонектомію (видалення легені). Наступної ночі у реанімації діагностовано кровотечу – екстрена повторна операція, – пишуть представники відділення анестезіології Дніпровської лікарні №4.
Важкий стан ускладнився тим, що чоловік додатково захворів на коронавірус. Однак лікарям вдалося його врятувати.
– Для пацієнта з однією легенею – це майже вирок… Проводилася інтенсивна терапія: інвазивна і неінвазивна штучна вентиляція легень, повсякчасна корекція лікування, – йдеться у повідомленні.
Нині пацієнт готується до виписки.
Подолав коронавірус
У Дніпропетровській області чоловік з коронавірусом, який майже місяць перебував у реанімації, поборов хворобу.
Його госпіталізували зі 100-відсотковим ураженням легень.
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Джерело: Кирило Фролов