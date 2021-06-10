Фахівці міської дитячої клінічної лікарні Львова оголосили набір маленьких пацієнтів для проведення мікрохірургічних операцій на вусі за участю лікарів з Бельгії.

Про це повідомила керівник проекту, лікар-отоларинголог Мар’яна Черкес.

– Ми запрошуємо батьків дітей з вадами слуху, хронічними хворобами середнього вуха записуватися на консультацію до 30 червня 2021 року включно для того, щоб лікарі могли ретельно обстежити дітей і відібрати кандидатів для подальшого оперативного втручання, яке попередньо планується у серпні 2021 року за участю високопрофесійних колег з Бельгії, – повідомила Мар’яна Черкес.

Йдеться про проведення мікрохірургічних операцій на вусі, зокрема кохлеарної імплантації, тимпанопластики, мірингопластики.

Їх проводитимуть за участю команди лікарів із всесвітньо відомої лікарні Saint-Luc University Hospital у Брюсселі: професора, отохірурга Монік Декат та лікаря-аудіолога Даніеля Ромоло де Сіаті.

Проект втілюється за підтримки та ініціативи IFOS – Міжнародної федерації отоларингологічних асоціацій.

На консультацію можна записати за номерами:

067-67-10-444 (поліклініка);

067-70-17-920 (завідувач ЛОР-відділення Тетяна Заброварна);

067-55-88-550 (лікар-ЛОР, аудіолог Мар’яна Черкес).

Операція у Львові

Вперше в Україні львівські медики центру серця та судин провели оперативне втручання з передопераційним моделюванням за допомогою методики віртуальної реальності.

Вони допомогли 12-річній дівчинці.

Детальніше про операції в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Дитяча лікарня на Орлика. Львів