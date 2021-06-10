На Херсонщині в курортних містах наступного тижня відкриють пункти вакцинації від коронавірусу, де зможуть отримати щеплення всі охочі.

Про це повідомив директор обласного департаменту здоров’я Віктор Короленко. Він стверджує, що наступного тижня чотири додаткові пункти відриють у Генічеську, Скадовську та Новій Каховці.

– Зараз вирішується питання, де облаштуємо ще один – в Голій Пристані або Бериславі. Там зможуть отримати щеплення проти Covid-19 всі, хто хоче вакцинуватися, – зазначив Короленко.

За його словами, цього тижня почали вакцинувати працівників баз відпочинку у Скадовську, Генічеську, Голій Пристані та Каланчаку. Також відрито шість пунктів для людей, які виїжджають з окупованого Криму.

Також шість пунктів вакцинації відкрили для осіб, які перетинають КПВВ Чонгар і Каланчак. Тут можуть вакцинуватися усі охочі громадяни України, які проживають в окупованому Криму.

Крім того, цієї суботи, 12 червня в Херсоні запрацюють три центри вакцинації. Вони розташовуватимуться на території ТРЦ Фабрика та у закладах загальної середньої освіти №11 та №56.

Сюди, за запрошенням сімейних лікарів, прийдуть ті, хто записався в лист очікування в мобільному додатку Дія.

Джерело: Херсонська ОДА