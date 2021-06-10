Вакциновані російським препаратом Супутник V люди не мають права в’їзду в Україну на таких самих правах, що й вакциновані препаратами, які схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ).

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Як повідомили в Держприкордонслужбі України, за останні дні в Україні намагаються в’їхати іноземці з документами про вакцинацію Супутником V.

– Підкреслюємо, такий документ не дає права на в’їзд в Україну, оскільки дана вакцина не включена до переліку ВООЗ, – зазначили в ДПСУ.

У список схвалених препаратів входять Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Janssen, Sinopharm, Sinovac.

Зазначимо, іноземцям та особам без громадянства, крім обов’язкового поліса страхування від коронавірусу, потрібно мати:

або негативний результат ПЛР або експрес-тесту (не більше ніж за 72 години до перетину кордону);

або документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від Covid-19 вакцинами, які входять до переліку схвалених ВООЗ. Документ повинен бути англійською мовою або містити переклад.

Вакцина Супутник V

Російську вакцину Супутник V не реєструватимуть в Україні. Раніше в Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що українців будуть вакцинувати лише безпечними препаратами з доведеною ефективністю.

Інші препарати, які не підходять під ці критерії, також не будуть ввезені на територію України.

Детальніше про вакцину Супутник V читайте на Фактах ICTV.

Фото: Канцелярія прем’єр-міністра Казахстану