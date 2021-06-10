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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Ольга Тетеріна |

Вакцина Johnson & Johnson ефективна проти всіх штамів Covid-19

вакцинація

Вакцина від коронавірусу, яку виробляє компанія Johnson & Johnson, ефективна проти різних штамів коронавірусу.

Дію препарату дослідили науковці з Гарвардського університету. Вони вивчали антитіла та імунну відповідь клітин 20 добровольців віком від 18 до 55 років, які отримали щеплення вакциною Johnson & Johnson.

За результатами дослідження, у пацієнтів, які інфікувалися штамом Beta (вперше виявлений у Південній Африці), виробляється  у п’ять разів менше антитіл, аніж у заражених основним штамом.

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Водночас у людей, які мають штам Gamma (вперше виявлений у Бразилії), вироблялося у 3,3 раза менше антитіл. За словами вчених, імунна відповідь організму та наявність T-клітин здебільшого зберігалися, тобто вакцина ефективна проти різних штамів Covid-19.

У США можуть втратити термін придатності мільйони доз вакцини Johnson & Johnson. Це пов’язано з призупиненням застосування препарату через повідомлення про небезпеку утворення тромбів.

Нині багато країн мають потребу у вакцині, а способів поставити надлишки туди не існує, оскільки на це залишилося мало часу. Застосувати ці вакцини у США також не встигнуть.

Джерело: The Hill

Фото: Depositphotos

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