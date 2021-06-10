Для деяких людей Covid-19 є небезпечним для життя захворюванням, а для інших він – лише короткочасна неприємність. В деякій мірі це залежить від супутніх захворювань людини. Однак чому SARS-CoV-2 так по-різному проявляється у різних людей, залишається загадкою.

Деякі спостереження показали, що це може бути пов’язано з дієтою людини. І нове дослідження в шести країнах за участю людей, що працюють на передньому краї лікування Covid-19, надає вражаючі докази.

Медичні працівники, які дотримуються рослинної дієти, на 73% рідше хворіють на Covid-19 в помірній та тяжкій формі. Ті, хто дотримується рослинної або рибної дієти, серйозно хворіють рідше на 59%.

– Наші результати показують, що здорова дієта, багата поживними речовинами, може розглядатися як захист від важкої форми Covid-19 – відзначають автори дослідження – група американських вчених.

Дослідники опитали майже 3 000 лікарів і медсестер, чия робота з пацієнтами викликала у них зараження SARS-CoV-2. Учасники були з США, Великобританії, Іспанії, Італії, Франції та Німеччини.

Опитування розроблене таким чином, щоб виявити зв’язок між самооцінкою дієт і інфекцією Covid-19, тяжкістю і тривалістю симптомів.

У своєму аналізі дослідники врахували вік, етнічну приналежність, професію, вагу, індекс маси тіла, супутні захворювання і спосіб життя, включаючи куріння і рівень фізичної активності.

У порівнянні з тими, хто дотримується рослинної дієти, люди, які повідомили про низьковуглеводні і високобілкові дієти, в чотири рази частіше мали помірні або важкі симптоми Covid-19.

При цьому дослідження не виявило зв’язку між дієтою і ймовірністю розвитку Covid-19 або тривалістю захворювання.

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Джерело: MedicalNewsToday