Вчені стурбовані тим, що заходи по боротьбі з Covid-19 послабили імунну систему маленьких дітей. На їхню думку, організми малюків не змогли виробити імунну стійкість до сезонних інфекцій.

На їхню думку, це зробить їх вкрай уразливими, коли носіння масок і соціальне дистанціювання в кінцевому підсумку припиняться.

Справа в тому, контакт з вірусними патогенами відбувається на досить регулярній основі. І хоча він не завжди призводить до захворювання, проте допомагає захистити імунну систему від інфекційної загрози.

Тривалі обмеження на подорожі наряду з необхідністю носити маски та дотримуватися соціальної дистанції, звичайно ж, знизили ризик зараження Covid-19. Але разом з тим не дозволили дітям, перехворівши, придбати імунітет до звичайного сезонного грипу, випадків якого минулої зими було вкрай мало.

Зокрема, лікарів-вірусологів турбує RSV, вірус грипу, який може викликати серйозні легеневі інфекції аж до летального результату у дітей у віці до одного року.

Ситуація ще більше ускладнюється тим, що проти цього виду вірусу немає схвалених вакцин.

– Те, що ми бачили в наших відділеннях інтенсивної терапії для дорослих під час гострої фази пандемії Covid-19, ми можемо побачити вже цієї зими в дитячих реанімаціях, – зазначає клінічний консультант Управління громадської охорони здоров’я Уельсу Кетрін Мур.

Проте, за словами вчених, існуюча вакцина від грипу може запобігти значній частині захворювання. Вони висловлюють надію, що досвід Covid-19 допоможе в цьому.

Йдеться про поєднання вакцини від грипу з бустерною дозою вакцини проти Covid-19.

Бустерна доза – це спосіб повторно піддати організм впливу антигенів (молекул патогенів, які запускають імунну систему), щоб ініціювати другу частину імунної відповіді.

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