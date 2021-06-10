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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Ольга Тетеріна |

Як отримати лікарняний онлайн – покрокова інструкція

лікарняний, лікарня

В Україні з 4 червня впровадили систему електронних лікарняних.

У Міністерстві цифрової трансформації України повідомили, що 5,5 млн українців щороку отримують листки непрацездатності, які обходяться державі у понад 18 млрд грн. А частина з них видавалася людям, які були насправді здоровими.

– Цифровізація лікарняних збереже Україні мільярди гривень. Завдяки електронним лікарняним вдасться знищити корупційні зловживання в цій сфері. А також заощадити папір, час і кошти українців, – зазначили у міністерстві.

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Як отримати лікарняний онлайн

  • пацієнт приходить до лікаря на огляд;
  • лікар створює електронний медичний висновок про тимчасову непрацездатність у Реєстрі та завіряє його КЕПом;
  • пацієнт отримає повідомлення від E-health. Звідти за кілька секунд лікарняний потрапляє до Реєстру Пенсійного фонду;
  • там формується електронний листок непрацездатності — це саме той документ, за яким вам нараховують виплати;
  • про це також надійде повідомлення на телефон, вже від ПФУ.

До кінця літа в Україні медичні заклади поступово переходитимуть на формування електронних медичних висновків про тимчасову непрацездатність. А з 1 вересня цього ж року всі медзаклади мають формувати лікарняні в електронному форматі. 

Джерело: Міністерство цифрової трансформації України

Фото: Depositphotos

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