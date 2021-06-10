На саміті G7 Європейський Союз має намір підтримати позицію США щодо необхідності розслідувати походження коронавірусу у Китаї.
Про це заявив очільник Європейської ради Шарль Мішель.
– ЄС підтримує усі без винятку зусилля, які забезпечать прозорість у питанні походження пандемії, – заявив Шарль Мішель.
Водночас очільник Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн підкреслила, що для цього необхідно забезпечити необмежений доступ до всіх документів і зон у Китаї.
Походження коронавірусу
Фахівці ВООЗ уже відвідували Китай з метою вивчити походження коронавірусу.
Однак їм так і не вдалося встановити, де і як виник вірус.
Водночас президент США Джо Байден доручив розвідці вивчити це питання.
Джерело: Charles Michel