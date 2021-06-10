Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle / Здоров'я
Людмила Грубник |

ЄС підтримує позицію США щодо розслідування походження Covid-19 у Китаї

коронавірус китай

На саміті G7 Європейський Союз має намір підтримати позицію США щодо необхідності розслідувати походження коронавірусу у Китаї.

Про це заявив очільник Європейської ради Шарль Мішель.

– ЄС підтримує усі без винятку зусилля, які забезпечать прозорість у питанні походження пандемії, – заявив Шарль Мішель.

Водночас очільник Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн підкреслила, що для цього необхідно забезпечити необмежений доступ до всіх документів і зон у Китаї.

Походження коронавірусу

Фахівці ВООЗ уже відвідували Китай з метою вивчити походження коронавірусу.

Читайте
Звіт США підтвердив ймовірність витоку Covid-19 з китайської лабораторії - ЗМІ

Однак їм так і не вдалося встановити, де і як виник вірус.

Водночас президент США Джо Байден доручив розвідці вивчити це питання.

Джерело: Charles Michel

Фото: Dreamstime

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка