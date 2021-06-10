На саміті G7 Європейський Союз має намір підтримати позицію США щодо необхідності розслідувати походження коронавірусу у Китаї.

Про це заявив очільник Європейської ради Шарль Мішель.

– ЄС підтримує усі без винятку зусилля, які забезпечать прозорість у питанні походження пандемії, – заявив Шарль Мішель.

Водночас очільник Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн підкреслила, що для цього необхідно забезпечити необмежений доступ до всіх документів і зон у Китаї.

Походження коронавірусу

Фахівці ВООЗ уже відвідували Китай з метою вивчити походження коронавірусу.

Однак їм так і не вдалося встановити, де і як виник вірус.

Водночас президент США Джо Байден доручив розвідці вивчити це питання.

Джерело: Charles Michel