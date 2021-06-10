Депутати Європарламенту вимагають скасувати патентний захист вакцин проти коронавірусу.

На думку представників, це дозволить прискорити процес імунізації у світі.

– Парламент пропонує розпочати переговори про тимчасову відмову від патентів, щоб поліпшити глобальний доступ до медичних препаратів, пов’язаних з коронавірусом, і вирішити проблеми глобального виробництва вакцин, – пише прес-служба Європарламенту.

На їхню думку, добровільне ліцензування – найбільш важливий спосіб масштабування глобального поширення вакцин.

У Європарламенті підкреслили, що для вакцинації 70% населення світу необхідно близько 11 млрд доз.

Відмова від патенту

Про необхідність відмови від патентів на вакцини вперше заговорили у США. Торговий представник США Кетрін Тай заявила про готовність своєї країни розсекретити склад Covid-вакцини.

Однак не всі країни світу позитивно сприйняли це.

Детальніше про патенти на вакцини проти коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: European Parliament