Станом на 10 червня в Україні зафіксували 2 219 824 хворих на коронавірус. За добу захворіли 1 785 осіб, зокрема 77 дітей та 73 медпрацівники. Госпіталізація знадобилася 741 людині.
- 2 115 197 осіб одужали, за добу – 6 513;
- 51 507 летальних випадків, за добу померли 97 пацієнтів;
- проведено понад 10 млн ПЛР-тестувань, за добу – 28 997.
Поширення Covid-19 у регіонах
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (216), Харківській (128), Львівській (128) Дніпропетровській (119) та Київській (102) областях.
- м. Київ – 216 випадків;
- Вінницька область – 54 випадки;
- Волинська область – 63 випадки;
- Дніпропетровська область – 119 випадків;
- Донецька область – 63 випадки;
- Житомирська область – 68 випадків;
- Закарпатська область – 26 випадків;
- Запорізька область – 33 випадки;
- Івано-Франківська область – 44 випадки;
- Київська область – 102 випадки;
- Кіровоградська область – 17 випадків;
- Луганська область – 27 випадків;
- Львівська область – 128 випадків;
- Миколаївська область – 53 випадки;
- Одеська область – 63 випадки;
- Полтавська область – 59 випадків;
- Рівненська область – 75 випадків;
- Сумська область – 63 випадки;
- Тернопільська область – 42 випадки;
- Харківська область – 128 випадків;
- Херсонська область – 67 випадків;
- Хмельницька область – 59 випадків;
- Черкаська область – 70 випадків;
- Чернівецька область – 27 випадків;
- Чернігівська область – 90 випадків.
Коронавірус в Україні
9 червня в Україні підтвердили 1 385 нових випадків Covid-19. За останній день від коронавірусу померло 77 людей.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (262), Київській (142), Харківській (87), Дніпропетровській (75) та Рівненській (75) областях.
Детальну статистику коронавірусу в Україні за 9 червня дивіться на Фактах ICTV.