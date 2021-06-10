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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Ольга Тетеріна |

За добу в Україні зафіксували 1 785 випадків Covid-19

коронавірус

Станом на 10 червня в Україні зафіксували 2 219 824 хворих на коронавірус. За добу захворіли 1 785 осіб, зокрема 77 дітей та 73 медпрацівники. Госпіталізація знадобилася 741 людині.

  • 2 115 197 осіб одужали, за добу – 6 513;
  • 51 507 летальних випадків, за добу померли 97 пацієнтів;
  • проведено понад 10 млн ПЛР-тестувань, за добу – 28 997.

Поширення Covid-19 у регіонах

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (216), Харківській (128), Львівській (128) Дніпропетровській (119) та Київській (102) областях.

  • м. Київ – 216 випадків;
  • Вінницька область – 54 випадки;
  • Волинська область – 63 випадки;
  • Дніпропетровська область – 119 випадків;
  • Донецька область – 63 випадки;
  • Житомирська область – 68 випадків;
  • Закарпатська область – 26 випадків;
  • Запорізька область – 33 випадки;
  • Івано-Франківська область – 44 випадки;
  • Київська область – 102 випадки;
  • Кіровоградська область – 17 випадків;
  • Луганська область – 27 випадків;
  • Львівська область – 128 випадків;
  • Миколаївська область – 53 випадки;
  • Одеська область – 63 випадки;
  • Полтавська область – 59 випадків;
  • Рівненська область – 75 випадків;
  • Сумська область – 63 випадки;
  • Тернопільська область – 42 випадки;
  • Харківська область – 128 випадків;
  • Херсонська область – 67 випадків;
  • Хмельницька область – 59 випадків;
  • Черкаська область – 70 випадків;
  • Чернівецька область – 27 випадків;
  • Чернігівська область – 90 випадків.

Коронавірус в Україні

9 червня в Україні підтвердили 1 385 нових випадків Covid-19. За останній день від коронавірусу померло 77 людей.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (262), Київській (142), Харківській (87), Дніпропетровській (75) та Рівненській (75) областях.

Детальну  статистику коронавірусу в Україні за 9 червня дивіться на Фактах ICTV.

Джерело: МОЗ

Фото: Depositphotos

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