Станом на 10 червня в Україні зафіксували 2 219 824 хворих на коронавірус. За добу захворіли 1 785 осіб, зокрема 77 дітей та 73 медпрацівники. Госпіталізація знадобилася 741 людині.

2 115 197 осіб одужали, за добу – 6 513 ;

; 51 507 летальних випадків, за добу померли 97 пацієнтів;

пацієнтів; проведено понад 10 млн ПЛР-тестувань, за добу – 28 997.

Поширення Covid-19 у регіонах

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (216), Харківській (128), Львівській (128) Дніпропетровській (119) та Київській (102) областях.

м. Київ – 216 випадків;

Вінницька область – 54 випадки;

Волинська область – 63 випадки;

Дніпропетровська область – 119 випадків;

Донецька область – 63 випадки;

Житомирська область – 68 випадків;

Закарпатська область – 26 випадків;

Запорізька область – 33 випадки;

Івано-Франківська область – 44 випадки;

Київська область – 102 випадки;

Кіровоградська область – 17 випадків;

Луганська область – 27 випадків;

Львівська область – 128 випадків;

Миколаївська область – 53 випадки;

Одеська область – 63 випадки;

Полтавська область – 59 випадків;

Рівненська область – 75 випадків;

Сумська область – 63 випадки;

Тернопільська область – 42 випадки;

Харківська область – 128 випадків;

Херсонська область – 67 випадків;

Хмельницька область – 59 випадків;

Черкаська область – 70 випадків;

Чернівецька область – 27 випадків;

Чернігівська область – 90 випадків.

Коронавірус в Україні

9 червня в Україні підтвердили 1 385 нових випадків Covid-19. За останній день від коронавірусу померло 77 людей.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (262), Київській (142), Харківській (87), Дніпропетровській (75) та Рівненській (75) областях.

Детальну статистику коронавірусу в Україні за 9 червня дивіться на Фактах ICTV.