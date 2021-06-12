Данія готова поставити в Україну 500 тис. доз вакцини від Covid-19

Данія готова поставити в Україну 500 тис. доз вакцини проти коронавірусу. Про це під час розмови з президентом Володимиром Зеленським повідомила прем’єр-міністр Королівства Метте Фредеріксен.

Однак наразі невідомо, виробництва якої компанії буде препарат. Крім боротьби з Covid-19, сторони обговорили практичну взаємодію щодо підтримки зусиль України на шляху до членства в НАТО та в межах європейської інтеграції.

Також глава держави подякував Данії за тверду підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Він звернув увагу на те, що важливо зберігати міжнародний тиск на Росію для досягнення реального прогресу в мирному врегулюванні ситуації на Донбасі.

Читайте США передадуть 92 країнам 500 млн доз вакцини від коронавірусу

Крім того, Володимир Зеленський запросив Метте Фредеріксен взяти участь в саміті Кримської платформи та заходах з нагоди 30-ї річниці незалежності України.

Вакцинація в Україні

Цими вихідними, 12 та 13 червня, в Україні щеплення проти коронавірусу робитимуть у 50 центрах масової вакцинації проти Covid-19. Вони працюватимуть у 15 областях країни.

Щеплюватимуть громадян, які записалися до списку очікування вакцинації проти Covid-19 в додатку Дія або через контакт-центр МОЗ.

Список, де працюватимуть центри вакцинації, дивіться у нашому матеріалі.