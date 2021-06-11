Медичні заклади в Україні з 4 червня почали переходити на новий процес формування електронних листків непрацездатності. Після 1 вересня всі лікарні обов’язково мають створювати медичні висновки про тимчасову непрацездатність, як основи для електронного листка непрацездатності.

В уряді переконані, що введення медичного висновку про тимчасову непрацездатність підвищить контроль за непрацездатністю та зекономить бюджетні кошти. Також ця система зменшить корупційні ризики під час видачі необґрунтованих лікарняних та спрощує отримання страхових виплат.

Працівник може не нести на роботу паперовий листок непрацездатності, адже роботодавець зможе самостійно переглянути всю необхідну інформацію в особистому електронному кабінеті на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

– Для лікаря це зменшить кількість паперової роботи. Адже медичний і фінансовий процес тепер розділяється. Лікар займається лише медичною частиною і не заповнює жодної адміністративної інформації про роботодавця. Всі необхідні дані додаються автоматично, – зазначили у НСЗУ.

Процес підтвердження тимчасової непрацездатності автоматизується і стає прозорішим та зручнішим для пацієнтів, роботодавців, медиків та соцпрацівників.

У НСЗУ повідомили, що перші е-лікарняні виписали 4 червня. Як відбувається перехід, залежить від технічної спроможності конкретного медзакладу.

Якщо медична інформаційна система, яку використовує медичний заклад, успішно пройшла тестування функціоналу електронних медичних висновків про тимчасову непрацездатність, медзаклад зобов’язаний цей функціонал використовувати. Тобто заклад повністю переходить на електронні лікарняні, і паперові створювати вже не може.

Е-лікарняні в Україні

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що з 4 червня до 1 вересня в Україні – перехідний період, тобто можна користуватися електронним лікарняним та паперовим листком непрацездатності.

Ці три місяці виділили для того, щоб лікарі навчилися користуватися системою та оформлювати електронні лікарняні. Також потрібно підготувати медичні системи, зробити всі модулі, щоб потім не було збоїв.

Детальніше про е-лікарняний в Україні читайте на Факти ICTV.

Джерело: НСЗУ