Дослідники виявили зразки незвичайного виду міді і заліза в мозку пацієнтів з хворобою Альцгеймера. У своїй статті, опублікованій в журналі Science Advances, група вчених описує й те, що це може дати для вивчення і лікування хвороби.

Хвороба Альцгеймера – прогресуюче захворювання головного мозку. Клітини мозку виснажуються, його функції порушуються. Ліків від цього захворювання немає.

Вчені пишуть, що знахідка їх здивувала – невелика кількість певного виду міді і заліза виявилася у зразках амілоїдних бляшок, взятих у двох пацієнтів з хворобою Альцгеймера.

Мідь і залізо містяться в організмі здорових людей, в тому числі і в головному мозку. Організм використовує їх для різноманітних цілей. Крім того, обидва метали можуть існувати в організмі в різному ступені окислення, в залежності від сполуки, в якій вони знаходяться. Організм також регулює такі метали, оскільки вони можуть набувати шкідливих форм, яких не повинно бути.

Але в рамках цього нового дослідження виявилися саме шкідливі елементарні форми металів в амілоїдних бляшках, одній з ознак хвороби Альцгеймера.

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Наночастинки міді і заліза не окислилися в досліджуваних зразках. Це перший випадок виявлення таких наночастинок в тканинах людини. Дослідники припускають, що знайдені ними метали можуть пояснити, як хвороба Альцгеймера шкодить клітинам.

Дослідники хочуть з’ясувати, чи є метали в такому вигляді при чумі, у інших пацієнтів з хворобою Альцгеймера, або ж присутні у пацієнтів, які не страждають на хворобу Альцгеймера, але мають інші дегенеративні порушення мозку.

Вперше за останні 20 років американським фармакологам вдалося отримати препарат, що істотно сповільнює ослаблення когнітивних здібностей у пацієнтів молодше 80 років з початковою стадією хвороби Альцгеймера.