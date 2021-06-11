Ідеальний сніданок для чоловіків, жінок та дітей: що краще їсти вранці

Сніданок – перший прийом їжі, який не просто не варто пропускати – йому слід приділяти особливу увагу. Він заряджає людину енергією на весь день і рятує від переїдання увечері, що загрожує зайвою вагою.

Разом із дієтологом Анною Ковальчук Факти ICTV розібралися, яким має бути ідеальний сніданок для чоловіків, жінок і дітей.

– Якщо ми говоримо про ідеальний сніданок для чоловіків, жінок і дітей, то обов’язково у раціоні мають бути білки, як-от яйця, м’ясо, риба, молочні продукти. А також джерела вуглеводів та жирів, – говорить Анна Ковальчук.

Які продукти бажано їсти вранці

Складання ранкового раціону залежить від індивідуальних особливостей організму, смаків та звичок.

Однак є низка продуктів, яким варто віддати перевагу:

яйця;

нежирне м’ясо курки або індички;

риба (сьомга, лосось);

овочі;

каші (булгур, вівсянка, гречка);

цільнозерновий хліб;

сир;

фрукти та ягоди;

горіхи, сухофрукти, насіння.

Головне правило – баланс

Під час складання меню сніданку важливо пам’ятати, що він, як і кожен прийом їжі, має бути збалансованим, тобто людина вранці має вживати білки, жири та вуглеводи.

Джерела БЖВ:

білкова їжа – яйця, м’ясо, риба, сир;

джерела жирів – олія, авокадо, риба, сир, горіхи, насіння;

корисні вуглеводи – каші, овочі, фрукти, сухофрукти, цільнозерновий хліб.

Ідеальний сніданок для чоловіків, жінок і дітей

Комбінувати сніданок людина може з цих продуктів, дотримуючись принципу балансу, каже дієтолог. Також важливо ще враховувати спосіб життя, чи відвідує людина спортзал і чи має зайву вагу.

– Якщо ми говоримо про дітей, то краще, щоб на сніданок була каша, джерело складних вуглеводів. Також це стосується людей, які займаються спортом. Жінкам, що стежить за фігурою, і людям із зайвою вагою краще замінити каші овочами, – коментує Анна Ковальчук.

Вуглеводний сніданок

Існує думка, що вранці варто вживати більше вуглеводів, а білкову їжу залишити на наступні прийоми їжі. Проте дієтолог не згодна з нею.

– Усе має бути збалансовано. Вуглеводи як джерело енергії потрібні, але будівельний матеріал у нас – білки, тому вони мають бути присутніми у ранковому прийомі їжі. Також вуглеводи краще черпати з овочів – хорошого джерела клітковини, вітамінів, – вважає Анна Ковальчук.

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Варіанти ідеального сніданку

яєчня з двох яєць з сиром і салатом;

каша з фруктами/сухофруктами та горіхами;

каша з яйцями і салатом;

тост з авокадо і сиром;

сендвіч з індичкою і листям салату;

сендвіч з рибою та зеленню;

сирна запіканка або сирники з ягодами;

сир з фруктами та горіхами;

салат з куркою та овочами;

м’ясо птиці з салатом.

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Що не варто їсти вранці

За словами дієтолога, не варто їсти вранці солодощі, фаст-фуд.

– Жодних джерел швидких вуглеводів – солодощів, булочок, фаст-фуду. Вони не дадуть відчуття ситості і загалом не принесуть користі організму, – вважає Анна Ковальчук.

Скільки їжі потрібно їсти вранці

– В ідеалі сніданок має бути основним прийомом їжі. Бажано з’їдати 30-35% від денного раціону, підсумовує дієтолог.

Як схуднути

Звичка їсти вранці сприяє втраті зайвих кілограмів, адже сніданки рятують від нічного переїдання.

Тому в усіх основних дієтах обов’язково присутній цей прийом їжі.

Детальніше про дієти для схуднення читайте на Фактах ICTV.