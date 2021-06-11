Один з поліцейських, який працював під час саміту G7, захворів на коронавірус, хворобу підтвердив тест.

З ним контактували ще 12 колег, їх тимчасово ізолювали.

Офіцер здав тест на коронавірус вранці 11 червня, уточнили у поліції Девона та Корнуолла.

Співробітник поліції перебував на поромі, який найняли для розміщення правоохоронців, які працюють під час саміту G7.

Саміт Великої сімки

З 11 до 13 червня у графстві Корнуолл (Велика Британія) проходить саміт G7, країн Великої сімки.

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Його учасники – лідери Німеччини, Франції, Італії, Японії, Канади, Великої Британії та США. Президент США Джо Байден відвідав його у межах свого першого європейського турне на посаді очільника держави.

Детальніше про саміт G7 читайте на Фактах ICTV.