В Україні станом на 11 червня в Україні загалом зафіксували 2 221 427 хворих на Covid-19. За добу захворіли 1 603 особи, серед них – 75 дітей та 72 медпрацівники. Госпіталізація знадобилася 762 людям.

2 120 780 осіб одужали, за добу – 5 583;

51 577 летальних випадків, за добу померли 70 пацієнтів;

проведено понад 10 млн ПЛР-тестувань, за добу – 25 837.

Коронавірус в регіонах

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (217), Дніпропетровській (121), Львівській (113), Київській (105) та Запорізькій (97) областях.

Коронавірус в Україні

Минулої доби, 10 червня, в Україні підтвердили 1 785 нових випадків коронавірусної хвороби. Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у м. Києві (216), Харківській (128) та Львівській (128) областях.

Детальніше про статистику коронавірусу 10 червня в Україні читайте на Фактах ICTV.