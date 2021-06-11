Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle / Здоров'я
Ольга Тетеріна |

Кількість трохи зменшилась: в Україні за добу зафіксували 1 603 випадки Covid-19

коронавірус

В Україні  станом на 11 червня в Україні загалом зафіксували 2 221 427 хворих на Covid-19. За добу захворіли 1 603 особи, серед них – 75 дітей та 72 медпрацівники. Госпіталізація знадобилася 762 людям.

  • 2 120 780 осіб одужали, за добу – 5 583;
  • 51 577 летальних випадків, за добу померли 70 пацієнтів;
  • проведено понад 10 млн ПЛР-тестувань, за добу – 25 837.

Коронавірус в регіонах

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (217), Дніпропетровській (121), Львівській (113), Київській (105) та Запорізькій (97) областях.

Коронавірус в Україні

Минулої доби, 10 червня, в Україні підтвердили 1 785 нових випадків коронавірусної хвороби. Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у м. Києві (216), Харківській (128) та Львівській (128) областях.

Детальніше про статистику коронавірусу 10 червня в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: МОЗ

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка