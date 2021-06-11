Станом на 11 червня 2021 року у м. Київ залишається найбільша кількість виявлених випадків коронавірусу. Так, за добу підтвердили – 217 нових випадків Covid-19.
За весь час пандемії Covid-19 у місті зареєстрували 210 520 випадки небезпечного захворювання.
У столиці підтвердили 5 144 летальних випадки від Covid-19, а за минулу добу померло двоє людей. Водночас перемогли вірус 192 976 людей, за добу одужали 2 037 пацієнтів.
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкатися руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.