На Кубі розпочинають випробування двох вакцин власного виробництва на дітях та підлітках. Про це повідомив Кубинський Центр державного контролю за ліками, обладнанням та медичними препаратами (CECMED).

– Метою випробування є оцінка реактогенності, безпеки та імуногенності вакцин-кандидатів Soberana 02 і Soberana Plus, які слід застосовувати у двох і одній дозі (відповідно), – повідомляють у CECMED. – Йдеться про препарати проти коронавірусу, розроблені в Інституті ім. Фінлі.

Спершу щеплення отримають діти та молодь від 12 до 18 років, а пізніше — діти від 3 до 11 років.

Останнім часом на острові почала зростати кількість дітей та підлітків, заражених коронавірусом. Більшість дітей переносять коронавірусну інфекцію в легкій формі, але кубинські медики занепокоєні непередбачуваними наслідками, які може спричинити Covid-19.

Тисячі дорослих громадян Куби уже отримали щеплення Soberana 02 і Soberana Plus, ці препарати виявились безпечними, вакциновані переносили їх добре. Загалом на Кубі розроблено п’ять вакцин від коронавірусу.

У США дозволили не носити маски на відкритих майданчиках аеропортів та вокзалів. Таке рішення 10 червня ухвалив Американський центр з контролю та профілактики захворювань через менший ризик поширення хвороби просто неба.

Джерело: Granma