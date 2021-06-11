Лише окремі штами коронавірусу можуть викликати занепокоєння.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

– Мутацій коронавірусу уже понад 12 тис., але з них лише чотири таких, які викликали настороженість, – зазначив Віктор Ляшко.

За його словами, йдеться про індійський варіант, який уже продемонстрував свою спроможність викликати спалах захворюваності. Сюди ж можна віднести південноафриканську, британську, бразильську мутації.

Крім того, міністр вважає, що вакцинація може врятувати від загострення ситуації восени та взимку.

– Якщо наразі у нас продовжить нарощуватися масова вакцинація, люди вакцинуватимуться, то ми можемо запобігти повторенню осінньо-зимового періоду, – додав Ляшко.

Штами коронавірусу

У світі з початку пандемії ширяться штами вірусу.

Поки розробники вакцин заявляють, що їхні речовини здатні із ними впоратися.

Детальніше про штами коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Радіо НВ