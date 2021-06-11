Навчають медиків: Індія готується до третьої хвилі Covid-19

У червні Індія розпочала активну підготовку до третьої хвилі пандемії коронавірусу. Уряд вирішив розпочати навчання 1,17 млн людей, які працюватимуть у сфері охорони здоров’я.

Друга хвиля Covid-19 спричинила в країні колапс медичної системи, тому вирішили готуватися до нового спалаху захворюваності заздалегідь.

Крім того, в уряді наголосили, що в Індії не вистачає як звичайного персоналу, який доглядає за хворими з Covid-19, так і помічників медичних лабораторних технологів, техніків з обслуговування кисневих установок та інших.

– Друга хвиля пандемії не тільки показала, наскільки ми погано оснащені, коли йдеться про спеціальні кисневі установки для лікарень, концентратори кисню тощо, але також виявила брак підготовлених кадрів для їх вирішення. Ми не хочемо знову опинитися у такій ситуації, – зазначили в уряді.

В країні планують навчити 100 тис. людей, які допомагатимуть з чергуванням, 15 тис. медиків працюватимуть з кисневими установками, вентиляторами та концентраторами кисню, а ще 2,5 тис. людей стануть водіями та пройдуть навчання по роботі з цистернами з киснем.

Минулої доби, 10 червня, в Індії зафіксували найвищий показник смертності від Covid-19 у світі – 6 148 людей.

Вакцинація від Covid-19 в Індії

Уряд Індії забезпечить безкоштовними вакцинами проти коронавірусу всіх дорослих з 21 червня.

Раніше уряд безкоштовно надавав вакцини лише пенсіонерам та рядовим працівникам, а керівництво штату та приватних лікарень вакцинували за плату людей у ​​віці від 18 до 45 років.

Детальніше про безкоштовну вакцинацію від коронавірусу в Індії – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: The Print