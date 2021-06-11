Novavax завершує третю стадію досліджень Covid-вакцини

Вже наступного тижня біотехнологічна компанія Novavax планує отримати результати третьої фази дослідження своєї Covid-вакцини в Сполучених Штатах. Про це заявив у четвер, 10 червня, генеральний директор компанії Стенлі Ерк під час зустрічі з губернатором Меріленда Ларрі Хоганом в штаб-квартирі Novavax в Гейтерсбурзі.

– В ході досліджень ми набрали групу з 30 тис осіб, 20 тис з яких були вакциновані, а решта отримала плацебо, – поділився подробицями Стенлі Ерк.

Нагадаємо, що Covid-вакцина від Novavax етапі випробувань, проведених у Великій Британії, продемонструвала 96% ефекту в профілактиці заражень найпершою з початку пандемії версією коронавірусу.

У травні 2021 року компанія повідомила, що не має намірів подавати свою Covid-вакцину для схвалення регуляторів у США, Великій Британії і Європі до III кварталу 2021 року. Причиною для такого рішення стали проблеми з виробництвом деяких компонентів препарату.

Європейська комісія тим часом планувала придбати до 200 мільйонів доз вакцини. Велика Британія замовила 60 мільйонів доз. Україна також має контракт на цю вакцину – на 10 мільйонів доз.

В планах Novavax виробництво дводозової вакцини у восьми виробничих центрах, включаючи Інститут сироватки крові в Індії.

Covid-вакцина Novavax має в якості основи S-білок патогена SARS-CoV-2, представлений у вигляді рекомбінантних наночастинок. Препарат можна зберігати при температурі 2-8 градусів за Цельсієм.

Читайте також, скільки мешканців Європи повністю вакцинувалися від Covid-19.