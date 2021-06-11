МОЗ України поновило правила організації дитячого відпочинку. Йдеться, зокрема, про рекомендації щодо вибору зон відпочинку, проїзду до них та облаштування місць перебування дітей із дотриманням норм санітарних та епідеміологічних вимог.

Так, наприклад, відпочивати МОЗ рекомендує в тому ж самому регіоні, де діти мешкають постійно.

Добиратися до місця відпочинку бажано організовано, невеликими групами, дотримуюсь соціальної дистанції та маскового режиму.

При цьому допускається, що до місця відпочинку дитину доставлять батьки на власному автотранспорті. У такому випадку адміністрація закладу повинна перевірити стан здоров’я дитини (виміряти їй температуру тощо).

МОЗ наполегливо рекомендує відмовитися від використання в місяцях дитячого відпочинку багаторазових рушників, м’яких іграшок та чогось подібного.

Також є побажання відмовитися на час перебування дітей в оздоровчому закладі від батьківських днів та масових заходів у закритих приміщеннях.

В кімнатах, де житимуть діти під час відпочинку, має витримуватися санітарна норма не менше 5 кв. м на одну дитину.

Читайте також про те, як у Києві вперше прооперували дитину за допомогою віртуальної реальності.