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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Людмила Грубник |

Сформували вухо з ребра: у Львові хірурги прооперували дитину

Операція

У Львові пластичні хірурги сформували зовнішнє вухо 12-річному пацієнтові з Азербайджану.

У хлопця була вроджена вада – мікротія (відсутність зовнішнього вуха), розповів завідувач Центру термічної травми і пластичної хірургії 8-ї міської клінічної лікарні, пластичний хірург Василь Савчин.

Операція тривала п’ять годин. З реберної дуги пацієнта лікарі взяли хрящ і з нього сформували вухо.

Це лише перший етап операції, через рік хлопчику проведуть іще одну. Після цього він зможе назавжди забути про ваду.

Хірурги зі Львова виробили свою методику проведення таких оперативних втручань, через це на такі реконструктивні операції до них приїжджають пацієнти не лише з України, а й із-за кордону.

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Операції у Львові

Лікарі Львівської міської дитячої клінічної лікарні оголосили набір пацієнтів для проведення мікрохірургічних операцій на вусі.

Вони пройдуть за участю лікарів з Бельгії.

Детальніше про операції у Львові читайте на Фактах ICTV.

Джерело: ZAXID.NET

Фото: Dreamstime

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