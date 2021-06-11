Музику перед сном слухає більшість людей. Просто для того, щоб розслабитися. Але чи допомагає це спокійно спати всю ніч? Цьому було присвячено нещодавнє дослідження американського вченого з Університету Бейлора у США.

А почалося все з того, що дослідник сну Майкл Скаллін одного разу зрозумів, що прокидається посеред ночі з піснею, яка застрягла в його голові. У цьому спостереженні він побачив можливість вивчити, як музика – і особливо застряглі пісні – можуть вплинути на режим сну.

Науковець досліджував взаємозв’язок між прослуховуванням музики і сном, зосередивши увагу на маловивченому механізмі: мимовільних музичних образах або вушних хробаках, коли пісня або мелодія повторюється у свідомості людини знову і знову.

Зазвичай це трапляється не тоді, коли ми спимо, але Скаллін виявив, що таке може відбуватися і під час спроби заснути.

– Наш мозок продовжує обробляти музику, навіть коли вона не грає, зокрема, коли ми спимо, – говорить Майкл Скаллін.

Усі знають, що слухати музику приємно. Але що більше ми її слухаємо, то більша ймовірність, що зловимо вушного хробака перед тим, як поринути в сон. Якщо так станеться, ваш сон постраждає, зауважує дослідник.

Цікаво, що, за його спостереженнями, деяка інструментальна музика з більшою ймовірністю викликає вушних хробаків порушує якість сну, ніж ліричні композиції.

Позбутися вушних хробаків допоможе заняття пізнавальною діяльністю: повне зосередження уваги на завданні, проблемі або дії.

Перед сном замість того, щоб дивитися телевізор або грати у відеоігри, Скаллін пропонує витратити п’ять-десять хвилин на те, щоб написати список справ і викласти думки на папері.

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