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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Людмила Грубник |

Справа не у солодкій крові: науковець пояснив, чому кусають комарі

Малярія

Чому кусають комарі – одних людей частіше, інших не помічають взагалі? На це питання спробував відповісти британський науковець, доцент біології Стаффордширского університету Річард Халфпенні у своєму науковому есе.

За його словами, комах приваблює природна флора шкіри. Водночас важливою є низка чинників – вуглекислий газ, бактерії та грибки.

Як зазначає дослідник, комах приваблює вуглекислий газ, який виділяє людина, але сам CO₂ не сигналізує їм про те, чи буде цей господар смачним.

– Для цього необхідна природна шкірна флора, яка складається з непатогенних бактерій та грибків. Бактерії та грибки збираються у порах шкіри та фолікулах волосся і випромінюють певні запахи, які показують комарам, чи варто вкусити, – йдеться в есе Річарда Халфпенні.

Крім того, важливі чинники – місце, де живе людина, що вона їсть та п’є, чим миє тіло і пере одяг.

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Водночас науковець розвінчує міфи про солодку кров, світлу шкіру і специфічний піт, з якими заведено пов’язувати привабливість деяких людей для комарів.

Також він зазначає, що не варто вживати у їжу часник, цибулю, оцет, це не допоможе відлякати комах.

Небезпека малярії

Укуси комарів небезпечні для людини тим, що вона може захворіти на малярію.

Адже саме малярійні комарі переносять захворювання.

Детальніше про малярію читайте на Фактах ICTV.

Джерело: The Conversation

Фото: Depositphotos

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