Китайські науковці зібрали геноми коронавірусу, які зустрічаються у кажанів у дикій природі, один з них – дуже схожий на варіант, який спровокував пандемію.

Фахівці Шаньдунського університету відібрали зразки у невеликих лісових кажанів у період з травня 2019 року до листопада 2020 року. Вони перевірили сечу і фекалії, а також взяли мазки з рота тварин.

– Загалом ми зібрали 24 нових геноми коронавірусу від різних видів кажанів, зокрема чотири коронавіруси, подібних SARS-CoV-2, – написали дослідники у звіті.

За їхніми словами, один був генетично дуже схожий на вірус SARS-CoV-2, який спровокував нинішню пандемію. Зразок під назвою RpYN06 відібрали у виду підковоподібних кажанів під назвою Rhinolophus pusillus.

Це – найбільш близький штам до SARS-CoV-2, за винятком генетичних відмінностей у шиповидному білку, шишкоподібній структурі, яку вірус використовує під час прикріплення до клітин.

– Разом з вірусом, пов’язаним з SARS-CoV-2, зібраним у Таїланді у червні 2020 року, ці результати демонструють, що віруси, тісно пов’язані з SARS-CoV-2, продовжують циркулювати у популяціях кажанів, а у деяких регіонах можуть зустрічатися з відносно високою частотою, – доповнили науковці.

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Походження коронавірусу

Уже понад рік життя людей на планеті змінилося через поширення коронавірусу.

Однак дослідникам досі не вдалося з’ясувати, де та як він з’явився.

Детальніше про походження коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: CNN, Cell