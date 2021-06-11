На наступні вихідні у Києві буде змінено алгоритм роботи центру масової імунізації населення.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко під час брифінгу 11 червня 2021 року.

– Щоб записатися на щеплення від коронавірусу, потрібно зайти за посиланням на сайт сервісу helsi.me та обрати бажаний день і час вакцинації. Підтвердження запису отримаєте СМС-повідомленням. Його потрібно буде показати під час входу до пункту вакцинації разом з паспортом та попередньо зареєстрованою заявкою на щеплення у додатку Дія, – сказав Віталій Кличко.

За словами мера, більше часу процес займає у тих містян, які не уклали декларацію з сімейним лікарем.

– Доводиться заповнювати необхідні документи, витрачається не сім хвилин, а півгодини, – додав мер.

Центри вакцинації

У Київській області відкриють нові центри масової вакцинації.

Вони будуть розташовані у Броварах та Білій Церкві.

Детальніше про центри вакцинації в Україні читайте на Фактах ICTV.